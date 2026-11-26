Various Artists - Stranger Things: Music From The Netflix Original Series (0889854809010) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 166137
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Stranger Things: Music From The Netflix Original Series (0889854809010) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Stranger Things (Dialogue) – Intro - Will Singing The Clash (Dialogue)
|0:27
|A2
|The Police – Every Breath You Take
|4:12
|A3
|The Clash – Should I Stay Or Should I Go
|3:06
|A4
|Stranger Things (Dialogue) – "Coffee And Contemplation" (Dialogue)
|0:10
|A5
|Bangles – Hazy Shade Of Winter
|2:45
|A6
|Echo & The Bunnymen – Nocturnal Me
|4:55
|A7
|Stranger Things (Dialogue) – "Bring Him Home!" (Dialogue)
|0:08
|A8
|Corey Hart – Sunglasses At Night
|3:54
|B1
|Duran Duran – Girls On Film
|3:29
|B2
|Stranger Things (Dialogue) – "Just Because People Tell You..." (Dialogue)
|0:04
|B3
|Joy Division – Atmosphere
|4:08
|B4
|Stranger Things (Dialogue) – "Maybe I'm Crazy..." (Dialogue)
|0:11
|B5
|Olivia Newton-John – Twist Of Fate
|3:37
|B6
|Stranger Things (Dialogue) – "Says Logic" (Dialogue)
|0:07
|B7
|The Psychedelic Furs – The Ghost In You
|4:16
|B8
|Toto – Africa
|4:56
|C1
|Jim Croce – You Don't Mess Around With Jim
|2:59
|C2
|Stranger Things (Dialogue) – "Accident Or Not" (Dialogue)
|0:13
|C3
|Devo – Whip It
|2:39
|C4
|Bon Jovi – Runaway
|3:51
|C5
|Cyndi Lauper – Time After Time
|3:57
|C6
|The Romantics – Talking In Your Sleep
|3:56
|D1
|Stranger Things (Dialogue) – "Mouthbreather" (Dialogue)
|0:23
|D2
|Fad Gadget – Back To Nature
|5:48
|D3
|Stranger Things (Dialogue) – "She's Our Friend And She's Crazy!" (Dialogue)
|0:04
|D4
|Scorpions – Rock You Like A Hurricane
|4:14
|D5
|Peter Gabriel – Heroes
|4:03
|D6
|Stranger Things (Dialogue) – "Friends Don't Lie" (Dialogue)
|0:04
|D7
|New Order – Elegia
|4:55
|D8
|Stranger Things (Dialogue) – Outro - Will Singing The Clash (Dialogue)
|0:15
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Stranger Things (Dialogue) – Intro - Will Singing The Clash (Dialogue)
|0:27
|A2
|The Police – Every Breath You Take
|4:12
|A3
|The Clash – Should I Stay Or Should I Go
|3:06
|A4
|Stranger Things (Dialogue) – "Coffee And Contemplation" (Dialogue)
|0:10
|A5
|Bangles – Hazy Shade Of Winter
|2:45
|A6
|Echo & The Bunnymen – Nocturnal Me
|4:55
|A7
|Stranger Things (Dialogue) – "Bring Him Home!" (Dialogue)
|0:08
|A8
|Corey Hart – Sunglasses At Night
|3:54
|B1
|Duran Duran – Girls On Film
|3:29
|B2
|Stranger Things (Dialogue) – "Just Because People Tell You..." (Dialogue)
|0:04
|B3
|Joy Division – Atmosphere
|4:08
|B4
|Stranger Things (Dialogue) – "Maybe I'm Crazy..." (Dialogue)
|0:11
|B5
|Olivia Newton-John – Twist Of Fate
|3:37
|B6
|Stranger Things (Dialogue) – "Says Logic" (Dialogue)
|0:07
|B7
|The Psychedelic Furs – The Ghost In You
|4:16
|B8
|Toto – Africa
|4:56
|C1
|Jim Croce – You Don't Mess Around With Jim
|2:59
|C2
|Stranger Things (Dialogue) – "Accident Or Not" (Dialogue)
|0:13
|C3
|Devo – Whip It
|2:39
|C4
|Bon Jovi – Runaway
|3:51
|C5
|Cyndi Lauper – Time After Time
|3:57
|C6
|The Romantics – Talking In Your Sleep
|3:56
|D1
|Stranger Things (Dialogue) – "Mouthbreather" (Dialogue)
|0:23
|D2
|Fad Gadget – Back To Nature
|5:48
|D3
|Stranger Things (Dialogue) – "She's Our Friend And She's Crazy!" (Dialogue)
|0:04
|D4
|Scorpions – Rock You Like A Hurricane
|4:14
|D5
|Peter Gabriel – Heroes
|4:03
|D6
|Stranger Things (Dialogue) – "Friends Don't Lie" (Dialogue)
|0:04
|D7
|New Order – Elegia
|4:55
|D8
|Stranger Things (Dialogue) – Outro - Will Singing The Clash (Dialogue)
|0:15
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Various Artists - Stranger Things: Music From The Netflix Original Series (0889854809010) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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