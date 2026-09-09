Jacqueline Du Pre. Janet Baker & Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jacqueline Du Pre. Janet Baker & Sir John Barbirolli
Альбом (сингл)
ELGAR: CELLO CONCERTO, SEA PICTURES
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165935
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295871888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jacqueline Du Pre. Janet Baker & Sir John Barbirolli
Альбом (сингл)
ELGAR: CELLO CONCERTO, SEA PICTURES
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cello Concerto in E Minor, Op. 85: I. Adagio - Moderato, Cello Concerto in E Minor, Op. 85: II. Lento - Allegro molto, Cello Concerto in E Minor, Op. 85: III. Adagio - Jacqueline du Pre, Cello Concerto in E Minor, Op. 85: IV. Allegro - Moderato - Cadenza - Allegro, ma non troppo - Adagio - Allegro molto, Sea Pictures, Op. 37: I. Sea Slumber-Song, Sea Pictures, Op. 37: II. In Haven (Capri), Sea Pictures, Op. 37: III. Sabbath Morning at Sea, Sea Pictures, Op. 37: IV. Where Corals Lie, Sea Pictures
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jacqueline Du Pre. Janet Baker & Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка
Track List
|Cello Concerto In E Minor Op. 85
|A1
|Adagio - Moderato
|8:02
|A2
|Lento - Allegro Molto
|4:33
|A3
|Adagio
|5:34
|A4
|Allegro - Moderato - Allegro, Ma Non Troppo
|12:19
|Sea Pictures, Op. 37
|B1
|Sea Slumber Song
|5:04
|B2
|In Haven (Capri)
|2:06
|B3
|Sabbath Morning At Sea
|6:20
|B4
|Where Corals Lie
|4:10
|B5
|The Swimmer
|6:08
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295871888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jacqueline Du Pre. Janet Baker & Sir John Barbirolli
Альбом (сингл)
ELGAR: CELLO CONCERTO, SEA PICTURES
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cello Concerto in E Minor, Op. 85: I. Adagio - Moderato, Cello Concerto in E Minor, Op. 85: II. Lento - Allegro molto, Cello Concerto in E Minor, Op. 85: III. Adagio - Jacqueline du Pre, Cello Concerto in E Minor, Op. 85: IV. Allegro - Moderato - Cadenza - Allegro, ma non troppo - Adagio - Allegro molto, Sea Pictures, Op. 37: I. Sea Slumber-Song, Sea Pictures, Op. 37: II. In Haven (Capri), Sea Pictures, Op. 37: III. Sabbath Morning at Sea, Sea Pictures, Op. 37: IV. Where Corals Lie, Sea Pictures
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|Cello Concerto In E Minor Op. 85
|A1
|Adagio - Moderato
|8:02
|A2
|Lento - Allegro Molto
|4:33
|A3
|Adagio
|5:34
|A4
|Allegro - Moderato - Allegro, Ma Non Troppo
|12:19
|Sea Pictures, Op. 37
|B1
|Sea Slumber Song
|5:04
|B2
|In Haven (Capri)
|2:06
|B3
|Sabbath Morning At Sea
|6:20
|B4
|Where Corals Lie
|4:10
|B5
|The Swimmer
|6:08
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jacqueline Du Pre. Janet Baker & Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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