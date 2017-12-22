Teodor Currentzis - Tchaikovsky: Symphony N.6 (0889854043513) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.12.2017
Исполнитель
Teodor Currentzis
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: SYMPHONY NO.6 PATHETIQUE
Жанр
Русские композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165490
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Classic
Barcode
[0889854043513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.12.2017
Исполнитель
Teodor Currentzis
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: SYMPHONY NO.6 PATHETIQUE
Жанр
Русские композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Teodor Currentzis - Tchaikovsky: Symphony N.6 (0889854043513) виниловая пластинка
Track List
|Symphony N? 6 in B minor Op. 74 Pathetique
|A1
|I Adago – Allegro Non Troppo
|19:41
|B1
|II Allegro Con Grazia
|7:42
|B2
|III Allegro Molto Vivace
|8:35
|B3
|IV Finale. Adagio Lamentoso
|10:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитКолибри - Любовь и ее конечности (4640004136761) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитАквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитАквариум - Акустика (4640004135610) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитАквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Чиж (4640004136891) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитАквариум - ПЕСНИ РЫБАКА (4640004135818) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Classic
Barcode
[0889854043513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.12.2017
Исполнитель
Teodor Currentzis
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: SYMPHONY NO.6 PATHETIQUE
Жанр
Русские композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|Symphony N? 6 in B minor Op. 74 Pathetique
|A1
|I Adago – Allegro Non Troppo
|19:41
|B1
|II Allegro Con Grazia
|7:42
|B2
|III Allegro Molto Vivace
|8:35
|B3
|IV Finale. Adagio Lamentoso
|10:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Teodor Currentzis - Tchaikovsky: Symphony N.6 (0889854043513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Teodor Currentzis - Tchaikovsky: Symphony N.6 (0889854043513) виниловая пластинка