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Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 163908
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Описание товара Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N)
Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth CTL-4100WLK-N характеризуется наличием 7-дюймового экрана и невероятно чувствительного пера, позволяющего реализовать множество творческих задумок. Благодаря его высокой чувствительности и минимальному времени отклика на касание у вас появится возможность сделать четкие и выразительные линии для любого рисунка. Особенность модели Wacom Intuos S Bluetooth CTL-4100WLK-N заключается в возможности 3 приложений для различных творческих целей. А несколько насадок для пера и специальный пинцет для их замены значительно расширяют возможности для вашего творчества и смелых идей.
Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth CTL-4100WLK-N характеризуется наличием 7-дюймового экрана и невероятно чувствительного пера, позволяющего реализовать множество творческих задумок. Благодаря его высокой чувствительности и минимальному времени отклика на касание у вас появится возможность сделать четкие и выразительные линии для любого рисунка. Особенность модели Wacom Intuos S Bluetooth CTL-4100WLK-N заключается в возможности 3 приложений для различных творческих целей. А несколько насадок для пера и специальный пинцет для их замены значительно расширяют возможности для вашего творчества и смелых идей.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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