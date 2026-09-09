Top.Mail.Ru
Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N) - фото 1
Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N) - фото 2
Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N) - фото 3
Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N) - фото 4
Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
  • Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N) - фото 1
  • Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N) - фото 2
  • Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N) - фото 3
  • Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N) - фото 4
  • Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 163908
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wacom
Тип товара
Графические планшеты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х3
Вес, г.
500

Описание товара Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N)

Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth CTL-4100WLK-N характеризуется наличием 7-дюймового экрана и невероятно чувствительного пера, позволяющего реализовать множество творческих задумок. Благодаря его высокой чувствительности и минимальному времени отклика на касание у вас появится возможность сделать четкие и выразительные линии для любого рисунка. Особенность модели Wacom Intuos S Bluetooth CTL-4100WLK-N заключается в возможности 3 приложений для различных творческих целей. А несколько насадок для пера и специальный пинцет для их замены значительно расширяют возможности для вашего творчества и смелых идей.

Отзывы о товаре Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Wacom
Тип товара
Графические планшеты
Страна производитель
Китай
Описание
Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth CTL-4100WLK-N характеризуется наличием 7-дюймового экрана и невероятно чувствительного пера, позволяющего реализовать множество творческих задумок. Благодаря его высокой чувствительности и минимальному времени отклика на касание у вас появится возможность сделать четкие и выразительные линии для любого рисунка. Особенность модели Wacom Intuos S Bluetooth CTL-4100WLK-N заключается в возможности 3 приложений для различных творческих целей. А несколько насадок для пера и специальный пинцет для их замены значительно расширяют возможности для вашего творчества и смелых идей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black (CTL-4100WLK-N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...