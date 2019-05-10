Графический планшет One by Wacom medium черный/красный (CTL-672-N)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 163906
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Графические планшеты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х3
Вес, г.
700
Описание товара Графический планшет One by Wacom medium черный/красный (CTL-672-N)
Удобный и компактный графический планшет позволяет сразу вводить в компьютер все свои творческие идеи (рисунки, схемы, чертежи). Результат отражается на мониторе, поэтому незамедлительно можно вносить правки, экспериментировать. С помощью планшета удобно проводить презентации.
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Удобный и компактный графический планшет позволяет сразу вводить в компьютер все свои творческие идеи (рисунки, схемы, чертежи). Результат отражается на мониторе, поэтому незамедлительно можно вносить правки, экспериментировать. С помощью планшета удобно проводить презентации.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Достоинства:
Легкий
Недостатки:
— Момент отпускания нажатия не явный, из-за этого "размазываются" клики и "перетаскивания". Из-за этого появляются страдания при работе в sketch app или invision studio.
Пока не ясно, с чем именно проблема: либо с тем, что перо регистрируется на высоте 16 мм от планшета или проблема в стержне.
— Само перо "как бы" китайское.
Комментарий:
В целом, покупкой очень доволен. До этого еще были: bamboo и intuos.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Графический планшет One by Wacom medium черный/красный (CTL-672-N)
Достоинства:
Легкий
Недостатки:
— Момент отпускания нажатия не явный, из-за этого "размазываются" клики и "перетаскивания". Из-за этого появляются страдания при работе в sketch app или invision studio.
Пока не ясно, с чем именно проблема: либо с тем, что перо регистрируется на высоте 16 мм от планшета или проблема в стержне.
— Само перо "как бы" китайское.
Комментарий:
В целом, покупкой очень доволен. До этого еще были: bamboo и intuos.