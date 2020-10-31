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Главная Супер цена Распродажа Чехол Baseus Utopia Case for iPhone 5 Hollywood

Чехол Baseus Utopia Case for iPhone 5 Hollywood

Артикул: 15953
  • Baseus Utopia Case for iPhone 5 Hollywood - фото 1
  • Baseus Utopia Case for iPhone 5 Hollywood - фото 2
Baseus Utopia Case for iPhone 5 Hollywood - фото 1
Baseus Utopia Case for iPhone 5 Hollywood - фото 2
150 руб. 
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Артикул: 15953
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBaseus
Тип товараЧехол
Вес, кг0.005
Высота, см0.9
Длина, см12.5
Ширина, см5.9
Подходит для смартфонов бренда Apple, модельный ряд iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5SE. Тип чехла - накладка, материал изготовления - пластик. Надежно защищает смартфон от грязи, влаги и мелких механических повреждений.


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Самовывоз невозможен
Чехол Baseus Utopia Case for iPhone 5 Hollywood - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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