Внешний HDD Silicon Power 2Tb Armor A15 Red (SP020TBPHDA15S3L)
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 157903
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
красный, черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х7
Вес, г.
240
Описание товара Внешний HDD Silicon Power 2Tb Armor A15 Red (SP020TBPHDA15S3L)
Совмещает большой объем, сверхвысокую скорость передачи данных и компактные размеры: пользователь может брать с собой самые нужные файлы, куда бы он не направлялся. Скорость передачи данных позволит копировать большие файлы в кратчайшие сроки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
красный, черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Совмещает большой объем, сверхвысокую скорость передачи данных и компактные размеры: пользователь может брать с собой самые нужные файлы, куда бы он не направлялся. Скорость передачи данных позволит копировать большие файлы в кратчайшие сроки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний HDD Silicon Power 2Tb Armor A15 Red (SP020TBPHDA15S3L) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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