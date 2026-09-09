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Внешний HDD Silicon Power 1Tb Armor A15 Black/Green (SP010TBPHDA15S3K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Silicon Power 1Tb Armor A15 Black/Green (SP010TBPHDA15S3K)

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Внешний HDD Silicon Power 1Tb Armor A15 Black/Green (SP010TBPHDA15S3K) - фото 1
Внешний HDD Silicon Power 1Tb Armor A15 Black/Green (SP010TBPHDA15S3K) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний HDD Silicon Power 1Tb Armor A15 Black/Green (SP010TBPHDA15S3K) - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power 1Tb Armor A15 Black/Green (SP010TBPHDA15S3K) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 157900
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
зеленый, черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
230

Описание товара Внешний HDD Silicon Power 1Tb Armor A15 Black/Green (SP010TBPHDA15S3K)

Накопитель HDD Silicon Power 1TB Armor A15 [SP010TBPHDA15S3K] – отличный вариант раз и навсегда решить проблему «заполненной» памяти твоего компьютера. Жесткий диск подойдет к любому современному устройству: персональному компьютеру, ноутбуку или телевизору. Кабель USB 3.0 - самый современный на сегодняшний день тип интерфейса подключения. Внешняя скорость передачи контента 5 Гбит/с - эта характеристика солидней почти в 10 раз, чем у интерфейса предыдущей модификации. 1000 гигабайт памяти - места хватит и для оцифрованных фотографий, и для семейного видео, и для рабочих документов. Внешний HDD Silicon Power Armor A15 [SP010TBPHDA15S3K] многофункционален: может хранить контент, создавать резервные копии, а также служить проводником для передачи файлов. Бесшумную работу обеспечивает скорость шпинделя - 5400 оборотов в минуту. Ваш компьютер будет работать как часы и без перегрева - вам не нужно беспокоиться о дополнительной системе охлаждения.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power 1Tb Armor A15 Black/Green (SP010TBPHDA15S3K)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
зеленый, черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель HDD Silicon Power 1TB Armor A15 [SP010TBPHDA15S3K] – отличный вариант раз и навсегда решить проблему «заполненной» памяти твоего компьютера. Жесткий диск подойдет к любому современному устройству: персональному компьютеру, ноутбуку или телевизору. Кабель USB 3.0 - самый современный на сегодняшний день тип интерфейса подключения. Внешняя скорость передачи контента 5 Гбит/с - эта характеристика солидней почти в 10 раз, чем у интерфейса предыдущей модификации. 1000 гигабайт памяти - места хватит и для оцифрованных фотографий, и для семейного видео, и для рабочих документов. Внешний HDD Silicon Power Armor A15 [SP010TBPHDA15S3K] многофункционален: может хранить контент, создавать резервные копии, а также служить проводником для передачи файлов. Бесшумную работу обеспечивает скорость шпинделя - 5400 оборотов в минуту. Ваш компьютер будет работать как часы и без перегрева - вам не нужно беспокоиться о дополнительной системе охлаждения.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб
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