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Защитное стекло APPLE для iPhone 6 / iPhone 6S (0.33mm 2.5D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло APPLE для iPhone 6 / iPhone 6S (0.33mm 2.5D)

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Защитное стекло для APPLE iPhone 6 / iPhone 6S (0.33mm 2.5D)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 156110
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло APPLE для iPhone 6 / iPhone 6S (0.33mm 2.5D)
270 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mango Device
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло APPLE для iPhone 6 / iPhone 6S (0.33mm 2.5D)

Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода, не снижает чувствительность экрана и обеспечивает четкую цветопередачу.

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Характеристики
Бренд
Mango Device
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода, не снижает чувствительность экрана и обеспечивает четкую цветопередачу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло APPLE для iPhone 6 / iPhone 6S (0.33mm 2.5D) - этот товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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