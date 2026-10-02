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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 2Tb Blue (AHD710P-2TU31-CBL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 2Tb Blue (AHD710P-2TU31-CBL)

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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 2Tb Blue (AHD710P-2TU31-CBL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 880 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 154051
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 2Tb Blue (AHD710P-2TU31-CBL)
11 880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0, USB 2.0, USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х3
Вес, г.
300

Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 2Tb Blue (AHD710P-2TU31-CBL)

HD710 Pro вносит свое слово в срок службы внешних жестких дисков. Производитель протестировал его в соответствии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68, а также убедился в том, что он пройдет испытание на прочность благодаря своей трехслойной защитной конструкции. Имея объем в 2 Тб, это хранилище станет вашим помощником в безопасном хранении данных в любом вашем увлечении, будь то дайвинг, пеший туризм, езда на велосипеде или просто быстрая прогулка.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 2Tb Blue (AHD710P-2TU31-CBL)

Видеообзор Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 2Tb Blue (AHD710P-2TU31-CBL)



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 2Tb Blue (AHD710P-2TU31-CBL)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0, USB 2.0, USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
HD710 Pro вносит свое слово в срок службы внешних жестких дисков. Производитель протестировал его в соответствии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68, а также убедился в том, что он пройдет испытание на прочность благодаря своей трехслойной защитной конструкции. Имея объем в 2 Тб, это хранилище станет вашим помощником в безопасном хранении данных в любом вашем увлечении, будь то дайвинг, пеший туризм, езда на велосипеде или просто быстрая прогулка.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 2Tb Blue (AHD710P-2TU31-CBL)

Видеообзор Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 2Tb Blue (AHD710P-2TU31-CBL)


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 2Tb Blue (AHD710P-2TU31-CBL) - стоимость товара 11880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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