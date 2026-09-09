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Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K)

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Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K) - фото 1
Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K) - фото 2
Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K) - фото 3
Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K) - фото 4
Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K) - фото 5
Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K) - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K) - фото 2
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K) - фото 3
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K) - фото 4
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K) - фото 5
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 153955
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
330

Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K)

Silicon Power Armor A15 оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.0 с пропускной способностью 5 Гб/сек, что в 10 раз превышает пропускную способность интерфейса USB 2.0, что позволяет сократить время при передачи массивных файлов. Silicon Power Armor A15 поддерживает высокую скорость передачи данных до 5Гб/сек и имеет прочный и ударостойкий корпус. Особая внутренняя система защиты диска соответствует военным стандартам США - MIL-STD- 810F 516.5 procedure IV (тест на падение) и оснащена двухступенчатой противоударной технологией. Протестирован на падение продукта непосредственно на бетонный пол (или более твердая поверхность). Функция one-touch backup и программное обеспечение обеспечивают пользователям новый опыт хранения данных, высокий уровень защиты данных и еще большее удобство.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K)

Видеообзор Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K)



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
Silicon Power Armor A15 оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.0 с пропускной способностью 5 Гб/сек, что в 10 раз превышает пропускную способность интерфейса USB 2.0, что позволяет сократить время при передачи массивных файлов. Silicon Power Armor A15 поддерживает высокую скорость передачи данных до 5Гб/сек и имеет прочный и ударостойкий корпус. Особая внутренняя система защиты диска соответствует военным стандартам США - MIL-STD- 810F 516.5 procedure IV (тест на падение) и оснащена двухступенчатой противоударной технологией. Протестирован на падение продукта непосредственно на бетонный пол (или более твердая поверхность). Функция one-touch backup и программное обеспечение обеспечивают пользователям новый опыт хранения данных, высокий уровень защиты данных и еще большее удобство.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K)

Видеообзор Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K)


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, Черные
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