Зарядное устройство Вымпел-32 (автом, 0-20А, 13.6/14,4/16В )Гелев,AGM,Лодочные,Тяговые .АКБ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Емкость, Ач
40000
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
40000
Индикатор заряда
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 152002
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Высота, см
8.5
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч (диапазон)
от 1500
Ширина, см
15.5
Комплектация
документация
Особенности
возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра.
Емкость, Ач
40000
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
40000
Индикатор заряда
да
Фонарик
нет
Чехол
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
22х18х9
Вес, кг.
1
Описание товара Зарядное устройство Вымпел-32 (автом, 0-20А, 13.6/14,4/16В )Гелев,AGM,Лодочные,Тяговые .АКБ
Зарядно-предпусковое устройство подойдет для аккумуляторов автомобилей, лодок и другого оборудования. Оно может использоваться с батареями при любом количестве оставшейся емкости, в том числе при ее полном исчерпании.
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Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Высота, см
8.5
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч (диапазон)
от 1500
Ширина, см
15.5
Комплектация
документация
Особенности
возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра.
Емкость, Ач
40000
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
40000
Индикатор заряда
да
Фонарик
нет
Чехол
нет
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Страна производитель
Россия
Зарядно-предпусковое устройство подойдет для аккумуляторов автомобилей, лодок и другого оборудования. Оно может использоваться с батареями при любом количестве оставшейся емкости, в том числе при ее полном исчерпании.
Зарядное устройство Вымпел-32 (автом, 0-20А, 13.6/14,4/16В )Гелев,AGM,Лодочные,Тяговые .АКБ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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