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Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS)

2 Отзывы
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Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS) - фото 1
Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS) - фото 2
Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS) - фото 3
Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS) - фото 4
Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
серебристый
  • Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS) - фото 1
  • Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS) - фото 2
  • Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS) - фото 3
  • Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS) - фото 4
  • Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 151362
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
серебристый
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD-RW
6x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
нет
Время доступа BD
нет
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
13.6
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х3
Вес, г.
300

Описание товара Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS)

Ультрасовременный внешний привод может похвастаться стильным минималистским дизайном корпуса, выполненным в благородном серебристом цвете. Представленное устройство изготовлено и разработано популярным брендом Asus, профиль которого – производство высококачественного мультимедийного оборудования приятного в использовании.



Теги товара: внешние, usb, dvd-rw

Отзывы о товаре Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS)

Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный компактный привод. Главное прожигает М-диск.Читает всё. И даже Букварь!
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам, упакован качественно, работает…



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
серебристый
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Развернуть
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD-RW
6x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
нет
Время доступа BD
нет
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
13.6
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрасовременный внешний привод может похвастаться стильным минималистским дизайном корпуса, выполненным в благородном серебристом цвете. Представленное устройство изготовлено и разработано популярным брендом Asus, профиль которого – производство высококачественного мультимедийного оборудования приятного в использовании.


Теги товара: внешние, usb, dvd-rw
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный компактный привод. Главное прожигает М-диск.Читает всё. И даже Букварь!
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам, упакован качественно, работает…


Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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