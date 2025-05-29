Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 151361
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Привод оптический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х6
Вес, г.
550
Описание товара Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS)
Ультрасовременный внешний привод может похвастаться стильным минималистским дизайном корпуса, выполненным в благородном черном цвете. Представленное устройство изготовлено и разработано популярным брендом Asus, профиль которого – производство высококачественного мультимедийного оборудования приятного в использовании.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, usb
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Ультрасовременный внешний привод может похвастаться стильным минималистским дизайном корпуса, выполненным в благородном черном цвете. Представленное устройство изготовлено и разработано популярным брендом Asus, профиль которого – производство высококачественного мультимедийного оборудования приятного в использовании.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, usb
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, usb
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, все работает, подключается к планшету и ноутбуку. Все диски видит, записывает, в том числе не новые.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный, легкий, тонкий привод. Работает идеально, быстро. Внешний вид безупречен. Благодаря своим компактным размерам и практически невесомости, можно носит с собой хоть каждый день. Покупкой очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Работает достаточно тихо, компактный. Если usb порт выдает недостаточную питание то дисковод работает только на чтение. Поэтому провод имеет сдвоенный usb кабель со стороны подалючения к компьютеру/ноутбуку
Достоинства:
Комментарий:
курьер очень быстро привез,качество отличное работает
Достоинства:
Комментарий:
отличный дисковод, на высоких оборотах может немного шуметь
Достоинства:
Комментарий:
Внешне привод выглядит очень аккуратно и качественно. Постарался снять видео при использовании для передачи шумности работы привода. При открытии лотка для загрузки диска, направляющие имеют люфт. Для меня это не критично, но на видео передал. Из огромного плюса - чтение старого, потертого МР3 диска. Так же без проблем прочитал диск для установки ПО для лазерного принтера. В целом, выполняет все заявленные функции, бонусом в комплекте идет диск для установки ПО (Power2 go) для записи дисков разных форматов и дополнительные кабели, как для подключения к MacOs, так и к Windows.
Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS)
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, все работает, подключается к планшету и ноутбуку. Все диски видит, записывает, в том числе не новые.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный, легкий, тонкий привод. Работает идеально, быстро. Внешний вид безупречен. Благодаря своим компактным размерам и практически невесомости, можно носит с собой хоть каждый день. Покупкой очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Работает достаточно тихо, компактный. Если usb порт выдает недостаточную питание то дисковод работает только на чтение. Поэтому провод имеет сдвоенный usb кабель со стороны подалючения к компьютеру/ноутбуку
Достоинства:
Комментарий:
курьер очень быстро привез,качество отличное работает
Достоинства:
Комментарий:
отличный дисковод, на высоких оборотах может немного шуметь
Достоинства:
Комментарий:
Внешне привод выглядит очень аккуратно и качественно. Постарался снять видео при использовании для передачи шумности работы привода. При открытии лотка для загрузки диска, направляющие имеют люфт. Для меня это не критично, но на видео передал. Из огромного плюса - чтение старого, потертого МР3 диска. Так же без проблем прочитал диск для установки ПО для лазерного принтера. В целом, выполняет все заявленные функции, бонусом в комплекте идет диск для установки ПО (Power2 go) для записи дисков разных форматов и дополнительные кабели, как для подключения к MacOs, так и к Windows.