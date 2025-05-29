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Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS)

6 Отзывы
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Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS) - фото 1
Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS) - фото 2
Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS) - фото 3
Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS) - фото 4
Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Привод оптический
  • Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS) - фото 1
  • Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS) - фото 2
  • Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS) - фото 3
  • Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS) - фото 4
  • Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 151361
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Привод оптический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х6
Вес, г.
550

Описание товара Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS)

Ультрасовременный внешний привод может похвастаться стильным минималистским дизайном корпуса, выполненным в благородном черном цвете. Представленное устройство изготовлено и разработано популярным брендом Asus, профиль которого – производство высококачественного мультимедийного оборудования приятного в использовании.



Теги товара: внешние, dvd-rw

Отзывы о товаре Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Людмила С.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, все работает, подключается к планшету и ноутбуку. Все диски видит, записывает, в том числе не новые.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный, легкий, тонкий привод. Работает идеально, быстро. Внешний вид безупречен. Благодаря своим компактным размерам и практически невесомости, можно носит с собой хоть каждый день. Покупкой очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Работает достаточно тихо, компактный. Если usb порт выдает недостаточную питание то дисковод работает только на чтение. Поэтому провод имеет сдвоенный usb кабель со стороны подалючения к компьютеру/ноутбуку
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Галина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
курьер очень быстро привез,качество отличное работает
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
отличный дисковод, на высоких оборотах может немного шуметь
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне привод выглядит очень аккуратно и качественно. Постарался снять видео при использовании для передачи шумности работы привода. При открытии лотка для загрузки диска, направляющие имеют люфт. Для меня это не критично, но на видео передал. Из огромного плюса - чтение старого, потертого МР3 диска. Так же без проблем прочитал диск для установки ПО для лазерного принтера. В целом, выполняет все заявленные функции, бонусом в комплекте идет диск для установки ПО (Power2 go) для записи дисков разных форматов и дополнительные кабели, как для подключения к MacOs, так и к Windows.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Привод оптический
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрасовременный внешний привод может похвастаться стильным минималистским дизайном корпуса, выполненным в благородном черном цвете. Представленное устройство изготовлено и разработано популярным брендом Asus, профиль которого – производство высококачественного мультимедийного оборудования приятного в использовании.


Теги товара: внешние, dvd-rw
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Людмила С.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, все работает, подключается к планшету и ноутбуку. Все диски видит, записывает, в том числе не новые.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный, легкий, тонкий привод. Работает идеально, быстро. Внешний вид безупречен. Благодаря своим компактным размерам и практически невесомости, можно носит с собой хоть каждый день. Покупкой очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Работает достаточно тихо, компактный. Если usb порт выдает недостаточную питание то дисковод работает только на чтение. Поэтому провод имеет сдвоенный usb кабель со стороны подалючения к компьютеру/ноутбуку
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Галина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
курьер очень быстро привез,качество отличное работает
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
отличный дисковод, на высоких оборотах может немного шуметь
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне привод выглядит очень аккуратно и качественно. Постарался снять видео при использовании для передачи шумности работы привода. При открытии лотка для загрузки диска, направляющие имеют люфт. Для меня это не критично, но на видео передал. Из огромного плюса - чтение старого, потертого МР3 диска. Так же без проблем прочитал диск для установки ПО для лазерного принтера. В целом, выполняет все заявленные функции, бонусом в комплекте идет диск для установки ПО (Power2 go) для записи дисков разных форматов и дополнительные кабели, как для подключения к MacOs, так и к Windows.


Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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