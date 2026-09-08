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Notorious B.I.G. - The Born Again (0081227940966) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Notorious B.I.G. - The Born Again (0081227940966) виниловая пластинка

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Notorious B.I.G., The Born Again (0081227940966) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 150784
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Коллекция NOTORIOUS B.I.G., THE
filter_none Товар входит в коллекцию NOTORIOUS B.I.G., THE

Коллекция NOTORIOUS B.I.G., THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Notorious B.I.G. - The Born Again (0081227940966) виниловая пластинка

Track List

A1Born Again (Intro)1:28
A2Notorious B.I.G.3:11
A3Dead Wrong4:57
A4Hope You Niggas Sleep4:10
B1Dangerous MC's5:15
B2Biggie5:22
B3Niggas3:48
B4Big Booty Hoes3:27
B5Would You Die For Me3:36
C1Come On4:37
C2Rap Phenomenon4:02
C3Let Me Get Down4:33
C4Tonight6:08
C5If I Should Die Before I Wake4:51
D1Who Shot Ya3:47
D2Can I Get Witcha3:36
D3I Really Want To Show You5:09
D4Ms. Wallace (Outro)3:20

Отзывы о товаре Notorious B.I.G. - The Born Again (0081227940966) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1Born Again (Intro)1:28
A2Notorious B.I.G.3:11
A3Dead Wrong4:57
A4Hope You Niggas Sleep4:10
B1Dangerous MC's5:15
B2Biggie5:22
B3Niggas3:48
B4Big Booty Hoes3:27
B5Would You Die For Me3:36
C1Come On4:37
C2Rap Phenomenon4:02
C3Let Me Get Down4:33
C4Tonight6:08
C5If I Should Die Before I Wake4:51
D1Who Shot Ya3:47
D2Can I Get Witcha3:36
D3I Really Want To Show You5:09
D4Ms. Wallace (Outro)3:20
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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