Notorious B.I.G. - The Born Again (0081227940966) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 150784
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Notorious B.I.G. - The Born Again (0081227940966) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Born Again (Intro)
|1:28
|A2
|Notorious B.I.G.
|3:11
|A3
|Dead Wrong
|4:57
|A4
|Hope You Niggas Sleep
|4:10
|B1
|Dangerous MC's
|5:15
|B2
|Biggie
|5:22
|B3
|Niggas
|3:48
|B4
|Big Booty Hoes
|3:27
|B5
|Would You Die For Me
|3:36
|C1
|Come On
|4:37
|C2
|Rap Phenomenon
|4:02
|C3
|Let Me Get Down
|4:33
|C4
|Tonight
|6:08
|C5
|If I Should Die Before I Wake
|4:51
|D1
|Who Shot Ya
|3:47
|D2
|Can I Get Witcha
|3:36
|D3
|I Really Want To Show You
|5:09
|D4
|Ms. Wallace (Outro)
|3:20
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|Born Again (Intro)
|1:28
|A2
|Notorious B.I.G.
|3:11
|A3
|Dead Wrong
|4:57
|A4
|Hope You Niggas Sleep
|4:10
|B1
|Dangerous MC's
|5:15
|B2
|Biggie
|5:22
|B3
|Niggas
|3:48
|B4
|Big Booty Hoes
|3:27
|B5
|Would You Die For Me
|3:36
|C1
|Come On
|4:37
|C2
|Rap Phenomenon
|4:02
|C3
|Let Me Get Down
|4:33
|C4
|Tonight
|6:08
|C5
|If I Should Die Before I Wake
|4:51
|D1
|Who Shot Ya
|3:47
|D2
|Can I Get Witcha
|3:36
|D3
|I Really Want To Show You
|5:09
|D4
|Ms. Wallace (Outro)
|3:20
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Notorious B.I.G. - The Born Again (0081227940966) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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