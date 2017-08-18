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Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка

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Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка - фото 1
Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.08.2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
LEGEND OF THE WU TANG
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка - фото 1
  • Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 150670
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка
4 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция WU-TANG CLAN
filter_none Товар входит в коллекцию WU-TANG CLAN

Коллекция WU-TANG CLAN


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.08.2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
LEGEND OF THE WU TANG
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка

Track List

A1C.R.E.A.M
A2Method Man (Skunk Mix)
A3Protect Ya Neck (Bloody Version)
A4Wu-Tang Clan Ain't Nuthing Ta F' Wit
B1Can It Be All So Simple
B2Shame On A Nigga
B3Da Mystery Of Chessboxin'
B4Reunited
C1It's Yourz
C2Triumph (Feat. Cappadonna)
C3Gravel Pit
C4Protect Ya Neck (The Jump Off)
D1Sucker M.C's
D2Uzi (Pinky Ring)
D3Shaolin Worldwide
D4Diesel (Feat. Rza, Method Man, U-God, Raekwon And Ol' Dirty)

Отзывы о товаре Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.08.2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
LEGEND OF THE WU TANG
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1C.R.E.A.M
A2Method Man (Skunk Mix)
A3Protect Ya Neck (Bloody Version)
A4Wu-Tang Clan Ain't Nuthing Ta F' Wit
B1Can It Be All So Simple
B2Shame On A Nigga
B3Da Mystery Of Chessboxin'
B4Reunited
C1It's Yourz
C2Triumph (Feat. Cappadonna)
C3Gravel Pit
C4Protect Ya Neck (The Jump Off)
D1Sucker M.C's
D2Uzi (Pinky Ring)
D3Shaolin Worldwide
D4Diesel (Feat. Rza, Method Man, U-God, Raekwon And Ol' Dirty)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка - по цене 4870 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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