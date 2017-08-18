Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.08.2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
LEGEND OF THE WU TANG
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб.
В наличии
Код товара: 150670
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 870 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция WU-TANG CLAN
Коллекция WU-TANG CLAN
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитWu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитWu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.08.2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
LEGEND OF THE WU TANG
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка
Track List
|A1
|C.R.E.A.M
|A2
|Method Man (Skunk Mix)
|A3
|Protect Ya Neck (Bloody Version)
|A4
|Wu-Tang Clan Ain't Nuthing Ta F' Wit
|B1
|Can It Be All So Simple
|B2
|Shame On A Nigga
|B3
|Da Mystery Of Chessboxin'
|B4
|Reunited
|C1
|It's Yourz
|C2
|Triumph (Feat. Cappadonna)
|C3
|Gravel Pit
|C4
|Protect Ya Neck (The Jump Off)
|D1
|Sucker M.C's
|D2
|Uzi (Pinky Ring)
|D3
|Shaolin Worldwide
|D4
|Diesel (Feat. Rza, Method Man, U-God, Raekwon And Ol' Dirty)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитRaffaella Carra - Milleluci (coloured) (0198028611510) виниловая...
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитU2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитU2 - War (0602517616745) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитU2, Boy (0602517616714) Витринный образец виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитMadonna - Bedtime Stories (Coloured) (0603497812691) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитIan Gillan & Javelins - Ian Gillan & The Javelins (4029759131649...
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитSia - Reasonable Woman (Baby Blue) (0075678610097) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитRush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитRush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитWind & Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитElectric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of ...
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитDepeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.08.2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
LEGEND OF THE WU TANG
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|C.R.E.A.M
|A2
|Method Man (Skunk Mix)
|A3
|Protect Ya Neck (Bloody Version)
|A4
|Wu-Tang Clan Ain't Nuthing Ta F' Wit
|B1
|Can It Be All So Simple
|B2
|Shame On A Nigga
|B3
|Da Mystery Of Chessboxin'
|B4
|Reunited
|C1
|It's Yourz
|C2
|Triumph (Feat. Cappadonna)
|C3
|Gravel Pit
|C4
|Protect Ya Neck (The Jump Off)
|D1
|Sucker M.C's
|D2
|Uzi (Pinky Ring)
|D3
|Shaolin Worldwide
|D4
|Diesel (Feat. Rza, Method Man, U-God, Raekwon And Ol' Dirty)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка - по цене 4870 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка