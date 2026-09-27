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Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb

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Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 1
Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 2
Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 3
Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 4
Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 5
Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 6
Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 7
Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 8
Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 9
Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 10
Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 1
  • Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 2
  • Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 3
  • Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 4
  • Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 5
  • Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 6
  • Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 7
  • Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 8
  • Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 9
  • Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 10
  • Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 146656
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
1000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
145
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х5
Вес, г.
470

Описание товара Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb

Однослотовый дизайн системы охлаждения экономит занимаемое пространство. Поддержка NVIDIA 3D Vision позволяет полностью погрузиться в стереоскопическое 3D на компьютере.

Видео:

Видеообзор на Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb

Видеообзор Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb

Отзывы о товаре Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
1000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
145
Страна производитель
Китай
Описание
Однослотовый дизайн системы охлаждения экономит занимаемое пространство. Поддержка NVIDIA 3D Vision позволяет полностью погрузиться в стереоскопическое 3D на компьютере.

Видео:

Видеообзор на Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb

Видеообзор Видеокарта MSI N730-4GD3V2 nVidia GeForce GT 730 4096Mb

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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