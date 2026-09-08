Машинка Bruder Автокран MAN (подходит модуль со звуком и светом "H") 02-754
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Машинка
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%5 130 руб. 8 347 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 144405
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинка
Возраст
от 3 лет
Мультфильм
нет
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
10
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Высота, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х22х17
Вес, кг.
1.5
Описание товара Машинка Bruder Автокран MAN (подходит модуль со звуком и светом "H") 02-754
Мир строительной техники- это огромные возможности для развития фантазии. И самая интересная и увлекательная игра для детей. Только представьте себе автокран, способный поднять груз на огромную высоту, бетономешалку, которая везёт смесь для строительства многоэтажного дома, бульдозер, выравнивающий поверхность для будущей застройки, экскаватор, который роет котлован для фундамента, самосвал, который привозит стройматериалы и увозит мусор со стройплощадки, и многое-многое другое. Игра со строительной техникой будет максимально увлекательна как дома, так и на улице.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Машинка
Возраст
от 3 лет
Мультфильм
нет
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
10
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Развернуть
Высота, см
50
Страна производитель
Китай
Мир строительной техники- это огромные возможности для развития фантазии. И самая интересная и увлекательная игра для детей. Только представьте себе автокран, способный поднять груз на огромную высоту, бетономешалку, которая везёт смесь для строительства многоэтажного дома, бульдозер, выравнивающий поверхность для будущей застройки, экскаватор, который роет котлован для фундамента, самосвал, который привозит стройматериалы и увозит мусор со стройплощадки, и многое-многое другое. Игра со строительной техникой будет максимально увлекательна как дома, так и на улице.
Машинка Bruder Автокран MAN (подходит модуль со звуком и светом "H") 02-754 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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