Wu-Tang Clan - Wu-Tang Forever (0889854179410) виниловая пластинка

Трек-лист

Wu-Revolution - Wu-Tang Clan feat. Poppa Wu and Uncle Pete, Reunited, For Heavens Sake - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, Cash Still Rules / Scary Hours (Still Don't Nothing Move but the Money), Visionz, As High As Wu-Tang Get, Severe Punishment, Older Gods, Maria - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, A Better Tomorrow, It's Yourz, Intro, Triumph - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, Impossible - Wu-Tang Clan feat. Tekitha, Little Ghetto Boys - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, Deadly Melody - Wu-Tang Clan fea