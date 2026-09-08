Wu-Tang Clan - Wu-Tang Forever (0889854179410) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
WU TANG FOREVER
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 143582
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854179410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
WU TANG FOREVER
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Wu-Revolution - Wu-Tang Clan feat. Poppa Wu and Uncle Pete, Reunited, For Heavens Sake - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, Cash Still Rules / Scary Hours (Still Don't Nothing Move but the Money), Visionz, As High As Wu-Tang Get, Severe Punishment, Older Gods, Maria - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, A Better Tomorrow, It's Yourz, Intro, Triumph - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, Impossible - Wu-Tang Clan feat. Tekitha, Little Ghetto Boys - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, Deadly Melody - Wu-Tang Clan fea
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wu-Tang Clan - Wu-Tang Forever (0889854179410) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Wu-Revolution
|6:17
|A2
|Reunited
|5:23
|B1
|For Heavens Sake
|4:13
|B2
|Cash Still Rules/Scary Hours (Still Don't Nothing Move But The Money)
|3:06
|B3
|Visionz
|3:09
|C1
|As High As Wu-Tang Gets
|2:39
|C2
|Severe Punishment
|4:49
|C3
|Older Gods
|3:07
|D1
|Maria
|2:34
|D2
|A Better Tommorrow
|4:58
|D3
|It's Yourz
|4:15
|E1
|Intro
|2:05
|E2
|Triumph
|5:38
|E3
|Impossible
|4:28
|E4
|Little Ghetto Boys
|4:31
|F1
|Deadly Melody
|4:03
|F2
|The City
|4:07
|F3
|The Projects
|3:15
|F4
|Bells Of War
|5:12
|G1
|The M.G.M.
|2:39
|G2
|Dog Sh*t
|2:39
|G3
|Duck Seazon
|5:20
|G4
|Hellz Wind Staff
|4:52
|H1
|Heaterz
|4:19
|H2
|Black Shampoo
|3:50
|H3
|Second Coming
|4:35
|H4
|The Closing
|2:43
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854179410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
WU TANG FOREVER
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Wu-Revolution - Wu-Tang Clan feat. Poppa Wu and Uncle Pete, Reunited, For Heavens Sake - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, Cash Still Rules / Scary Hours (Still Don't Nothing Move but the Money), Visionz, As High As Wu-Tang Get, Severe Punishment, Older Gods, Maria - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, A Better Tomorrow, It's Yourz, Intro, Triumph - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, Impossible - Wu-Tang Clan feat. Tekitha, Little Ghetto Boys - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, Deadly Melody - Wu-Tang Clan fea
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Wu-Revolution
|6:17
|A2
|Reunited
|5:23
|B1
|For Heavens Sake
|4:13
|B2
|Cash Still Rules/Scary Hours (Still Don't Nothing Move But The Money)
|3:06
|B3
|Visionz
|3:09
|C1
|As High As Wu-Tang Gets
|2:39
|C2
|Severe Punishment
|4:49
|C3
|Older Gods
|3:07
|D1
|Maria
|2:34
|D2
|A Better Tommorrow
|4:58
|D3
|It's Yourz
|4:15
|E1
|Intro
|2:05
|E2
|Triumph
|5:38
|E3
|Impossible
|4:28
|E4
|Little Ghetto Boys
|4:31
|F1
|Deadly Melody
|4:03
|F2
|The City
|4:07
|F3
|The Projects
|3:15
|F4
|Bells Of War
|5:12
|G1
|The M.G.M.
|2:39
|G2
|Dog Sh*t
|2:39
|G3
|Duck Seazon
|5:20
|G4
|Hellz Wind Staff
|4:52
|H1
|Heaterz
|4:19
|H2
|Black Shampoo
|3:50
|H3
|Second Coming
|4:35
|H4
|The Closing
|2:43
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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