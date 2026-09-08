Notorious B.I.G. - Life After Death (0081227960704) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
LIFE AFTER DEATH
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 143564
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227960704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
LIFE AFTER DEATH
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Life After Death Intro, Somebody's Gotta Die, Hypnotize, Kick In The Door, Fuck You Tonight, Last Day, I Love The Dough, What's Beef, B.i.g. Interlude, Mo Money Mo Problems, Niggas Bleed, I Gotta Story To Tell, Notorious Thugs, Miss U, Another, Going Back To Cali, Ten Crack Commandments, Playa Hater, Nasty Boy, Sky's The Limit, The World Is Filled, My Downfall, Long Kiss Goodnight, You're Nobody (Til Somebody Kills You)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Notorious B.I.G. - Life After Death (0081227960704) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Life After Death Intro
|A2
|Somebody's Gotta Die
|A3
|Hypnotize
|A4
|Kick In The Door
|B1
|Fuck You Tonight
|B2
|Last Day
|B3
|I Love The Dough
|B4
|What's Beef?
|C1
|B.I.G. Interlude
|C2
|Mo Money Mo Problems
|C3
|Niggas Bleed
|C4
|I Gotta Story To Tell
|D1
|Notorious Thugs
|D2
|Miss U
|D3
|Another
|D4
|Going Back To Cali
|E1
|Ten Crack Commandments
|E2
|Playa Hater
|E3
|Nasty Boy
|E4
|Sky's The Limit
|F1
|The World Is Filled...
|F2
|My Downfall
|F3
|Long Kiss Goodnight
|F4
|You're Nobody (Til Somebody Kills You)
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227960704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
LIFE AFTER DEATH
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Life After Death Intro, Somebody's Gotta Die, Hypnotize, Kick In The Door, Fuck You Tonight, Last Day, I Love The Dough, What's Beef, B.i.g. Interlude, Mo Money Mo Problems, Niggas Bleed, I Gotta Story To Tell, Notorious Thugs, Miss U, Another, Going Back To Cali, Ten Crack Commandments, Playa Hater, Nasty Boy, Sky's The Limit, The World Is Filled, My Downfall, Long Kiss Goodnight, You're Nobody (Til Somebody Kills You)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Life After Death Intro
|A2
|Somebody's Gotta Die
|A3
|Hypnotize
|A4
|Kick In The Door
|B1
|Fuck You Tonight
|B2
|Last Day
|B3
|I Love The Dough
|B4
|What's Beef?
|C1
|B.I.G. Interlude
|C2
|Mo Money Mo Problems
|C3
|Niggas Bleed
|C4
|I Gotta Story To Tell
|D1
|Notorious Thugs
|D2
|Miss U
|D3
|Another
|D4
|Going Back To Cali
|E1
|Ten Crack Commandments
|E2
|Playa Hater
|E3
|Nasty Boy
|E4
|Sky's The Limit
|F1
|The World Is Filled...
|F2
|My Downfall
|F3
|Long Kiss Goodnight
|F4
|You're Nobody (Til Somebody Kills You)
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Notorious B.I.G. - Life After Death (0081227960704) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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