Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (0603497911127) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 140205
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FRANKLIN, ARETHA
Коллекция FRANKLIN, ARETHA
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитAretha Franklin - The Atlantic Singles Collection 1967 - 1970 (0...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFranklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (0603497911127) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Respect
|2:26
|A2
|Drown In My Own Tears
|4:00
|A3
|I Never Loved A Man (The Way I Love You)
|2:47
|A4
|Soul Serenade
|2:30
|A5
|Don't Let Me Lose This Dream
|2:22
|A6
|Baby, Baby, Baby
|2:48
|B1
|Dr. Feelgood
|3:18
|B2
|Good Times
|2:05
|B3
|Do Right Woman - Do Right Man
|3:15
|B4
|Save Me
|2:20
|B5
|A Change Is Gonna Come
|4:15
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитFrank Turner - No Man's Land (coloured) (0602577878466) винилова...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитSantana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитBoney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитSystem Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитJanis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитBob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитToto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитDr. Alban - The Very Best Of 1990 - 1997 (Blue) (0190759643013) ...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитAl Bano & Romina Power - Felicita (0198029254211) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитDeftones - Adrenaline (0093624957812) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитJoni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитAction Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластин...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|Respect
|2:26
|A2
|Drown In My Own Tears
|4:00
|A3
|I Never Loved A Man (The Way I Love You)
|2:47
|A4
|Soul Serenade
|2:30
|A5
|Don't Let Me Lose This Dream
|2:22
|A6
|Baby, Baby, Baby
|2:48
|B1
|Dr. Feelgood
|3:18
|B2
|Good Times
|2:05
|B3
|Do Right Woman - Do Right Man
|3:15
|B4
|Save Me
|2:20
|B5
|A Change Is Gonna Come
|4:15
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (0603497911127) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (0603497911127) виниловая пластинка