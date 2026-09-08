Panic! At The Disco - Too Weird To Live Too Rare To Die (0075678683633) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
Too Weird To Live Too Rare To Die
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 139817
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678683633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
Too Weird To Live Too Rare To Die
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
This Is Gospel, Miss Jackson (Feat. Lolo), Vegas Lights, Girl That You Love, Nicotine, Girls/Girls/Boys, Casual Affair, Far Too Young To Die, Collar Full, The End Of All Good Things
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Panic! At The Disco - Too Weird To Live Too Rare To Die (0075678683633) виниловая пластинка
Track List
|A1
|This Is Gospel
|3:07
|A2
|Miss Jackson
|3:12
|A3
|Vegas Lights
|3:10
|A4
|Girl That You Love
|3:12
|A5
|Nicotine
|3:06
|B6
|Girls/Girls/Boys
|3:26
|B7
|Casual Affair
|3:17
|B8
|Far Too Young To Die
|3:17
|B9
|Collar Full
|3:18
|B10
|The End Of All Things
|3:32
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Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678683633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
Too Weird To Live Too Rare To Die
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
This Is Gospel, Miss Jackson (Feat. Lolo), Vegas Lights, Girl That You Love, Nicotine, Girls/Girls/Boys, Casual Affair, Far Too Young To Die, Collar Full, The End Of All Good Things
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|This Is Gospel
|3:07
|A2
|Miss Jackson
|3:12
|A3
|Vegas Lights
|3:10
|A4
|Girl That You Love
|3:12
|A5
|Nicotine
|3:06
|B6
|Girls/Girls/Boys
|3:26
|B7
|Casual Affair
|3:17
|B8
|Far Too Young To Die
|3:17
|B9
|Collar Full
|3:18
|B10
|The End Of All Things
|3:32
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Теги товара: Indie
Panic! At The Disco - Too Weird To Live Too Rare To Die (0075678683633) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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