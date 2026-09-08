Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Daryl Hall, John Oates
Альбом (сингл)
The Very Best
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 138458
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853309719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Daryl Hall, John Oates
Альбом (сингл)
The Very Best
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Sara Smile, Rich Girl, It's A Laugh (Single Version), Wait For Me, You've Lost That Lovin' Feeling, Kiss On My List, You Make My Dreams, Private Eyes, I Can't Go For That (No Can Do), Did It In A Minute, Maneater, One On One, Family Man, Say It Isn't So, Adult Education (Promotional 12"), Out Of Touch (Single Version), Method Of Modern Love, Some Things Are Better Left Unsaid
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Sara Smile
|3:07
|A2
|Rich Girl
|2:23
|A3
|It's A Laugh (Single Version)
|3:38
|A4
|Wait For Me
|3:59
|A5
|You've Lost That Lovin' Feeling
|4:36
|B1
|Kiss On My List
|3:48
|B2
|You Make My Dreams
|3:10
|B3
|Private Eyes
|3:29
|B4
|I Can't Go For That (No Can Do)
|5:07
|B5
|Did It In A Minute
|3:37
|C1
|Maneater
|4:34
|C2
|One On One
|4:28
|C3
|Family Man
|3:25
|C4
|Say It Isn't So
|4:17
|D1
|Adult Education (Promotional 12")
|4:34
|D2
|Out Of Touch (Single Version)
|3:55
|D3
|Method Of Modern Love
|5:27
|D4
|Some Things Are Better Left Unsaid
|5:23
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853309719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Daryl Hall, John Oates
Альбом (сингл)
The Very Best
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Sara Smile, Rich Girl, It's A Laugh (Single Version), Wait For Me, You've Lost That Lovin' Feeling, Kiss On My List, You Make My Dreams, Private Eyes, I Can't Go For That (No Can Do), Did It In A Minute, Maneater, One On One, Family Man, Say It Isn't So, Adult Education (Promotional 12"), Out Of Touch (Single Version), Method Of Modern Love, Some Things Are Better Left Unsaid
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Sara Smile
|3:07
|A2
|Rich Girl
|2:23
|A3
|It's A Laugh (Single Version)
|3:38
|A4
|Wait For Me
|3:59
|A5
|You've Lost That Lovin' Feeling
|4:36
|B1
|Kiss On My List
|3:48
|B2
|You Make My Dreams
|3:10
|B3
|Private Eyes
|3:29
|B4
|I Can't Go For That (No Can Do)
|5:07
|B5
|Did It In A Minute
|3:37
|C1
|Maneater
|4:34
|C2
|One On One
|4:28
|C3
|Family Man
|3:25
|C4
|Say It Isn't So
|4:17
|D1
|Adult Education (Promotional 12")
|4:34
|D2
|Out Of Touch (Single Version)
|3:55
|D3
|Method Of Modern Love
|5:27
|D4
|Some Things Are Better Left Unsaid
|5:23
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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