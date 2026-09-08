Green Day - American Idiot (Red, White & Black) (0093624922810) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 138449
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Green Day - American Idiot (Red, White & Black) (0093624922810) виниловая пластинка
Track List
|A1
|American Idiot
|2:54
|Jesus Of Suburbia
|(9:08)
|A2.1
|Jesus Of Suburbia
|A2.2
|City Of The Damned
|A2.3
|I Don't Care
|A2.4
|Dearly Beloved
|A2.5
|Tales Of Another Broken Home
|B1
|Holiday
|3:52
|B2
|Boulevard Of Broken Dreams
|4:20
|B3
|Are We The Waiting
|2:42
|B4
|St. Jimmy
|2:55
|C1
|Give Me Novacaine
|3:25
|C2
|She's A Rebel
|2:00
|C3
|Extraordinary Girl
|3:33
|C4
|Letterbomb
|4:06
|C5
|Wake Me Up When September Ends
|4:45
|Homecoming
|(9:18)
|D1.1
|The Death Of St. Jimmy
|D1.2
|East 12th St.
|D1.3
|Nobody Likes You
|D1.4
|Rock And Roll Girlfriend
|D1.5
|We're Coming Home Again
|D2
|Whatsername
|4:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|American Idiot
|2:54
|Jesus Of Suburbia
|(9:08)
|A2.1
|Jesus Of Suburbia
|A2.2
|City Of The Damned
|A2.3
|I Don't Care
|A2.4
|Dearly Beloved
|A2.5
|Tales Of Another Broken Home
|B1
|Holiday
|3:52
|B2
|Boulevard Of Broken Dreams
|4:20
|B3
|Are We The Waiting
|2:42
|B4
|St. Jimmy
|2:55
|C1
|Give Me Novacaine
|3:25
|C2
|She's A Rebel
|2:00
|C3
|Extraordinary Girl
|3:33
|C4
|Letterbomb
|4:06
|C5
|Wake Me Up When September Ends
|4:45
|Homecoming
|(9:18)
|D1.1
|The Death Of St. Jimmy
|D1.2
|East 12th St.
|D1.3
|Nobody Likes You
|D1.4
|Rock And Roll Girlfriend
|D1.5
|We're Coming Home Again
|D2
|Whatsername
|4:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Green Day - American Idiot (Red, White & Black) (0093624922810) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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