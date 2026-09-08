Bob Dylan - The Times They Are A Changin' (0889853443215) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
The Times They Are A-Changin'
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 138412
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853443215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
The Times They Are A-Changin'
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Times They Are A-Changin', Ballad Of Hollis Brown, With God On Our Side, One Too Many Mornings, North Country Blues, Only A Pawn In Their Game, Boots Of Spanish Leather, When The Ship Comes In, The Lonesome Death Of Hattie Carroll, Restless Farewell
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Dylan - The Times They Are A Changin' (0889853443215) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Times They Are A-Changin'
|3:12
|A2
|Ballad Of Hollis Brown
|5:03
|A3
|With God On Our Side
|7:05
|A4
|One Too Many Mornings
|2:38
|A5
|North Country Blues
|4:33
|B1
|Only A Pawn In Their Game
|3:30
|B2
|Boots Of Spanish Leather
|4:38
|B3
|When The Ship Comes In
|3:15
|B4
|The Lonesome Death Of Hattie Carroll
|5:45
|B5
|Restless Farewell
|5:32
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853443215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
The Times They Are A-Changin'
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Times They Are A-Changin', Ballad Of Hollis Brown, With God On Our Side, One Too Many Mornings, North Country Blues, Only A Pawn In Their Game, Boots Of Spanish Leather, When The Ship Comes In, The Lonesome Death Of Hattie Carroll, Restless Farewell
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Times They Are A-Changin'
|3:12
|A2
|Ballad Of Hollis Brown
|5:03
|A3
|With God On Our Side
|7:05
|A4
|One Too Many Mornings
|2:38
|A5
|North Country Blues
|4:33
|B1
|Only A Pawn In Their Game
|3:30
|B2
|Boots Of Spanish Leather
|4:38
|B3
|When The Ship Comes In
|3:15
|B4
|The Lonesome Death Of Hattie Carroll
|5:45
|B5
|Restless Farewell
|5:32
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bob Dylan - The Times They Are A Changin' (0889853443215) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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