Top.Mail.Ru
Bob Dylan - The Times They Are A Changin' (0889853443215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bob Dylan - The Times They Are A Changin' (0889853443215) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dylan, Bob, The Times They Are A-Changin&#039; (0889853443215) виниловая пластинка - фото 1
Dylan, Bob, The Times They Are A-Changin&#039; (0889853443215) виниловая пластинка - фото 2
Dylan, Bob, The Times They Are A-Changin&#039; (0889853443215) виниловая пластинка - фото 3
Dylan, Bob, The Times They Are A-Changin&#039; (0889853443215) виниловая пластинка - фото 4
Dylan, Bob, The Times They Are A-Changin&#039; (0889853443215) виниловая пластинка - фото 5
Dylan, Bob, The Times They Are A-Changin&#039; (0889853443215) виниловая пластинка - фото 6
Dylan, Bob, The Times They Are A-Changin&#039; (0889853443215) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
The Times They Are A-Changin'
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dylan, Bob, The Times They Are A-Changin&#039; (0889853443215) виниловая пластинка - фото 1
  • Dylan, Bob, The Times They Are A-Changin&#039; (0889853443215) виниловая пластинка - фото 2
  • Dylan, Bob, The Times They Are A-Changin&#039; (0889853443215) виниловая пластинка - фото 3
  • Dylan, Bob, The Times They Are A-Changin&#039; (0889853443215) виниловая пластинка - фото 4
  • Dylan, Bob, The Times They Are A-Changin&#039; (0889853443215) виниловая пластинка - фото 5
  • Dylan, Bob, The Times They Are A-Changin&#039; (0889853443215) виниловая пластинка - фото 6
  • Dylan, Bob, The Times They Are A-Changin&#039; (0889853443215) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 138412
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853443215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
The Times They Are A-Changin'
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Times They Are A-Changin', Ballad Of Hollis Brown, With God On Our Side, One Too Many Mornings, North Country Blues, Only A Pawn In Their Game, Boots Of Spanish Leather, When The Ship Comes In, The Lonesome Death Of Hattie Carroll, Restless Farewell
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - The Times They Are A Changin' (0889853443215) виниловая пластинка

Track List

A1The Times They Are A-Changin'3:12
A2Ballad Of Hollis Brown5:03
A3With God On Our Side7:05
A4One Too Many Mornings2:38
A5North Country Blues4:33
B1Only A Pawn In Their Game3:30
B2Boots Of Spanish Leather4:38
B3When The Ship Comes In3:15
B4The Lonesome Death Of Hattie Carroll5:45
B5Restless Farewell5:32

Отзывы о товаре Bob Dylan - The Times They Are A Changin' (0889853443215) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853443215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
The Times They Are A-Changin'
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Times They Are A-Changin', Ballad Of Hollis Brown, With God On Our Side, One Too Many Mornings, North Country Blues, Only A Pawn In Their Game, Boots Of Spanish Leather, When The Ship Comes In, The Lonesome Death Of Hattie Carroll, Restless Farewell
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Times They Are A-Changin'3:12
A2Ballad Of Hollis Brown5:03
A3With God On Our Side7:05
A4One Too Many Mornings2:38
A5North Country Blues4:33
B1Only A Pawn In Their Game3:30
B2Boots Of Spanish Leather4:38
B3When The Ship Comes In3:15
B4The Lonesome Death Of Hattie Carroll5:45
B5Restless Farewell5:32
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - The Times They Are A Changin' (0889853443215) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...