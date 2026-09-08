Мотопомпа для чистой воды Fubag PTH 1000
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Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137446
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Характеристики
Вес, кг.
32
Описание товара Мотопомпа для чистой воды Fubag PTH 1000
При помощи мотопомпы для слабозагрязненной воды FUBAG PTH 1000 ST можно организовать систему полива на садовом участке, осушить бассейн, устранить последствия весеннего паводка. Благодаря прочным материалам, из которых выполнена насосная часть, и мощному двигателю HONDA GX160 изделие прослужит долго, не снижая своей производительности. Модель оснащена усиленной рамой. Торцевые уплотнения изготовлены из карбида кремния.
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При помощи мотопомпы для слабозагрязненной воды FUBAG PTH 1000 ST можно организовать систему полива на садовом участке, осушить бассейн, устранить последствия весеннего паводка. Благодаря прочным материалам, из которых выполнена насосная часть, и мощному двигателю HONDA GX160 изделие прослужит долго, не снижая своей производительности. Модель оснащена усиленной рамой. Торцевые уплотнения изготовлены из карбида кремния.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Мотопомпа для чистой воды Fubag PTH 1000 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 26370 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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