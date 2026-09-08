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Машинка для стрижки Vitek VT-2567 GR, графит, (2 насадки в комплекте) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для стрижки Vitek VT-2567 GR, графит, (2 насадки в комплекте)

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Машинка для стрижки Vitek VT-2567 gr - фото 1
Машинка для стрижки Vitek VT-2567 gr - фото 2
Машинка для стрижки Vitek VT-2567 gr - фото 3
Машинка для стрижки Vitek VT-2567 gr - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
  • Машинка для стрижки Vitek VT-2567 gr - фото 1
  • Машинка для стрижки Vitek VT-2567 gr - фото 2
  • Машинка для стрижки Vitek VT-2567 gr - фото 3
  • Машинка для стрижки Vitek VT-2567 gr - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 122022
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Размеры в упаковке, см
19х15х6
Вес, г.
383

Описание товара Машинка для стрижки Vitek VT-2567 GR, графит, (2 насадки в комплекте)

Работает от сети 220 В и встроенного аккумулятора. Предназначена для стрижки волос. Подходит для любого типа волос.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Vitek VT-2567 GR, графит, (2 насадки в комплекте)




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Описание
Работает от сети 220 В и встроенного аккумулятора. Предназначена для стрижки волос. Подходит для любого типа волос.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машинка для стрижки Vitek VT-2567 GR, графит, (2 насадки в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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