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Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая

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Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая - фото 1
Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая - фото 2
Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая - фото 1
  • Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая - фото 2
  • Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 121377
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
нет
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х30
Вес, кг.
11.3

Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая

Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая



Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
нет
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Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая


Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса
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Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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