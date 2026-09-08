Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 121377
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
нет
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х30
Вес, кг.
11.3
Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая
Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
нет
Развернуть
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт
Микроволновая печь BBK 20MWS-710M/W 20л, 700 Вт, белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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