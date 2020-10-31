Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наручные часы Timex T2N868

Артикул: 117029
Наручные часы Timex T2N868
5 620 руб. 
Купить
+ 205 КэтКоинов
Артикул: 117029
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 235 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция T2N8
filter_noneТовар входит в коллекцию T2N8

Коллекция T2N8

БрендTimex
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядSport
Стекломинеральное
Браслет/ременькаучуковый ремешок
ВодозащитаWR 50
Материал корпусаалюминий
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Механизмкварцевые часы
Подсветкада
Полженские
Прочеедиаметр 41 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребряный
Цвет циферблатабелый
Часы-хронограф с секундомером. 12-ти часовой формат времени. Отображение даты: число. Подсветка циферблата Indiglo. Диаметр 41 мм


Смотрите также: Женские наручные часы, Наручные часы унисекс, Часы мужские наручные, Швейцарские часы женские наручные, Часы с браслетом женские наручные, Керамические часы женские наручные, Часы женские электронные наручные, Часы с керамическим браслетом женские, Женские механические часы наручные, Часы российского производства женские наручные, Часы черные женские наручные, Часы с кожаным ремешком женские, Часы белые женские наручные.


Теги товара: Часы женские электронные наручные, Часы белые женские наручные, Часы кварцевые наручные женские, Женские водонепроницаемые часы наручные, Часы с крупным циферблатом женские наручные, Керамика белые, Белые спортивные, Электронные недорогие, Кварцевые белые, Кварцевые белые, Керамика белые, Кварцевые недорогие, Кварцевые швейцария, Водонепроницаемые недорого, Casio электронные, Casio кварцевые, Водонепроницаемые Casio, Orient кварцевые.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Наручные часы Timex T2N868 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...