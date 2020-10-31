Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наручные часы Timex T2M875

Артикул: 116984
Наручные часы Timex T2M875
4 330 руб. 
Купить
+ 158 КэтКоинов
Артикул: 116984
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция T2M8
filter_noneТовар входит в коллекцию T2M8
БрендTimex
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядFashion & Dress
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 30
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыримские
Механизмкварцевые часы
Полженские
Прочееразмеры 28х28 мм
Форма корпусаквадратные
Цвет корпусасеребряный
Цвет циферблатакоричневый
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Размеры 28х28 мм


Смотрите также: Женские наручные часы, Наручные часы унисекс, Часы мужские наручные, Швейцарские часы женские наручные, Часы с браслетом женские наручные, Керамические часы женские наручные, Часы женские электронные наручные, Часы с керамическим браслетом женские, Женские механические часы наручные, Часы российского производства женские наручные, Часы черные женские наручные, Часы с кожаным ремешком женские, Часы белые женские наручные.


Теги товара: Часы женские электронные наручные, Часы с кожаным ремешком женские, Часы кварцевые наручные женские, Женские водонепроницаемые часы наручные, Часы женские квадратные с кожаным ремешком, Часы женские квадратные с кожаным ремешком, Электронные недорогие, Кварцевые белые, Из стали, Классика кожаный ремешок, Квадратные, Кварцевые недорогие, Металлические, Прямоугольные кожаный ремешок, Кварцевые швейцария, С кожаным недорого, Водонепроницаемые недорого, Железные, Casio электронные, Casio кварцевые, Водонепроницаемые Casio, Orient кварцевые, Guess металлические.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Наручные часы Timex T2M875 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...