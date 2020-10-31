Наручные часы Skagen Leather SKW6100

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Skagen
|Тип товара
|Наручные часы
|Страна бренда
|Другие страны
|Модельный ряд
|Leather
|Механизм
|кварцевые часы
|Стекло
|минеральное
|Браслет/ремень
|кожаный ремешок
|Водозащита
|WR 30
|Материал корпуса
|нержавеющая сталь
|Отображение времени
|аналоговое
|Цифры
|арабские
|Пол
|мужские
|Прочее
|диаметр 40 мм
|Форма корпуса
|круглые
|Цвет корпуса
|серебряный
|Цвет циферблата
|черный
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