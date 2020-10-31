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Наручные часы Skagen Leather SKW6100

Артикул: 116931
Наручные часы Skagen SKW6100
11 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 116931
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Коллекция SKW61
filter_noneТовар входит в коллекцию SKW61
БрендSkagen
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Другие страны
Модельный рядLeather
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 30
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Полмужские
Прочеедиаметр 40 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребряный
Цвет циферблатачерный
Часы-хронограф с секундомером. Платформа ANCHER. Секундная стрелка красного цвета. Итальянский кожаный ремень чёрного цвета, ширина 22 мм. обхват 20 см. Вес 51 грамм.


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