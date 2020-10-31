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Наручные часы Skagen Mesh SKW6025

Артикул: 116920
Наручные часы Skagen SKW6025
8 990 руб. 
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+ 115 КэтКоинов
Артикул: 116920
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция SKW60
filter_noneТовар входит в коллекцию SKW60
БрендSkagen
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Другие страны
Модельный рядMesh
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
ВодозащитаWR 30
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Полмужские
Прочеедиаметр 40 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребряный
Цвет циферблатабелый
Skagen KLASSIK. Кварцевый японский механизм. Индикация числа. Минеральное стекло. Корпус из нержавеющей стали. Размер корпуса 45.3 мм x 40 мм.


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Наручные часы Skagen Mesh SKW6025 - этот товар вы можете купить по цене 8990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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