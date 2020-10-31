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Наручные часы Skagen Leather SKW2415

Артикул: 116895
Наручные часы Skagen SKW2415
8 890 руб. 
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+ 160 КэтКоинов
Артикул: 116895
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция SKW24
filter_noneТовар входит в коллекцию SKW24
БрендSkagen
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Другие страны
Модельный рядLeather
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Механизмкварцевые часы
Полженские
Прочеедиаметр 34 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребряный
Цвет циферблатабелый
Женские кварцевые часы. Платформа ANITA. Корпус из нержавеющей стали. Итальянский кожаный ремень.Диаметр 34 мм. WR 50.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Skagen Leather SKW2415 - стоимость товара 8890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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