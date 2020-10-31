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Наручные часы Diesel DZ4316

Артикул: 116712
Наручные часы Diesel DZ4316
13 250 руб. 
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+ 128 КэтКоинов
Артикул: 116712
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция DZ43
filter_noneТовар входит в коллекцию DZ43

Коллекция DZ43

БрендDiesel
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядChronograph
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
ВодозащитаWR 100
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Подсветкада
Прочеедиаметр 49 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусачерный
Цвет циферблатакомбинированный
Хронограф. 12-ти и 24-х часовой формат времени. Подсветка стрелок. Отображение даты: число. Циферблат покрыт переливающимся красным покрытием. Браслет с раскладывающейся застежкой. Диаметр 49 мм


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Diesel DZ4316 - стоимость товара 13250 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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