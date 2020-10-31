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Наручные часы Cover 152.BPL1RUB_O

Артикул: 116619
Наручные часы Cover 152.BPL1RUB_O
14 410 руб. 
26 470 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 116619
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 601 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCover
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Швейцария
Модельный рядGents
Механизмкварцевые часы
Стеклосапфировое
Браслет/ременькаучуковый ремешок
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Подсветкада
Полмужские
Прочееразмеры 42х41 мм
Форма корпусапрямоугольные
Цвет корпусачерный
Цвет циферблатачерный
Часы-хронограф с секундомером. Формат 12 часов. Отображение даты: число. Подсветка стрелок. Размеры 42х41 мм. Каучуковый ремешок


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Наручные часы Cover 152.BPL1RUB_O - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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