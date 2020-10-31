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Наручные часы Cover 151.PL2M/SW

Артикул: 116617
Наручные часы Cover 151.PL2M/SW
22 580 руб. 
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+ 484 КэтКоинов
Артикул: 116617
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 764 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCover
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Швейцария
Модельный рядRectangular
Стеклосапфировое
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
Вставкакристаллы Swarovski
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Механизмкварцевые часы
Полженские
Прочееразмеры 32х34,5 мм
Форма корпусабочкообразные
Цвет корпусазолотой
Цвет циферблатабелый
Часы-хронограф с секундомером. Формат 12 часов. Отображение даты: число. Вставка: кристаллы Swarovski. Размеры 32х34,5 мм


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Cover 151.PL2M/SW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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