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Наручные часы Boccia 3589-06

Артикул: 116585
Наручные часы Boccia 3589-06
9 350 руб. 
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+ 292 КэтКоинов
Артикул: 116585
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 390 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBoccia
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Германия
Модельный рядRoyce
Механизмкварцевые часы
Стеклосапфировое
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 50
Материал корпусатитан
Отображение временианалоговое
Цифрыримские
Прочеедиаметр 41,5 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусарозовое золото
Цвет циферблатабелый
Кварцевые часы. Калибр Miyota. 12 часовой формат времени. Индикатор числа. Корпус из титана с PVD покрытием цвета розового золота. Сапфировое стекло. Кожаный ремень.


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Наручные часы Boccia 3589-06 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9350 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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