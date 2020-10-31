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Наручные часы Boccia 3587-02

Артикул: 116580
Наручные часы Boccia 3587-02
6 410 руб. 
10 800 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 116580
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 268 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBoccia
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Германия
Модельный рядTitanium
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 50
Материал корпусатитан
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Полмужские
Прочеедиаметр 40 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребряный
Цвет циферблатачерный
Кварцевые часы. Калибр Miyota. 12 часовой формат времени. Индикатор числа. Корпус из титана. Минеральное стекло. Кожаный ремень. Диаметр 40 мм.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Boccia 3587-02 - по цене 6410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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