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Наручные часы Boccia 3240-05

Артикул: 116555
Наручные часы Boccia 3240-05
6 160 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 116555
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBoccia
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Германия
Модельный рядSuperslim
Стекломинеральное
Браслет/ременьтитановый браслет
ВодозащитаWR 50
Материал корпусатитан
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Механизмкварцевые часы
Полженские
Прочеедиаметр 38 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусазолотой
Цвет циферблатаперламутровый
Кварцевые часы. 12 часовой формат времени. Корпус и браслет из титана с частичным PVD покрытием цвета золота. Минеральное стекло. Диаметр 38 мм.


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Наручные часы Boccia 3240-05 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6160 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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