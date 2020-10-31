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Наручные часы Boccia 3240-03

Артикул: 116554
Наручные часы Boccia 3240-03
7 990 руб. 
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+ 282 КэтКоинов
Артикул: 116554
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 333 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBoccia
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Германия
Модельный рядTitanium
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 50
Материал корпусатитан
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Механизмкварцевые часы
Полженские
Прочеедиаметр 41 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусарозовое золото
Цвет циферблатакомбинированный
Кварцевые часы. Калибр CTZ 2115. 12 часовой формат времени. Индикатор числа. Люминесцентные стрелки и метки. Корпус из титана с PVD покрытием. Кожаный ремень. Минеральное стекло. Диаметр 41 мм.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Boccia 3240-03 - стоимость товара 7990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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