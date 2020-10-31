Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наручные часы Boccia 3211-01

Артикул: 116545
Наручные часы Boccia 3211-01
7 860 руб. 
Купить
+ 121 КэтКоинов
Артикул: 116545
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBoccia
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Германия
Модельный рядCircle-Oval
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 50
Материал корпусатитан
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Механизмкварцевые часы
Полженские
Прочееширина 36 мм
Форма корпусаовальные
Цвет корпусасеребряный
Цвет циферблатабелый
Кварцевые часы. 12 часовой формат времени. Второй часовой пояс. Два механизма. Кожаный ремешок. Ширина 36 мм


Смотрите также: Женские наручные часы, Наручные часы унисекс, Часы мужские наручные, Швейцарские часы женские наручные, Часы с браслетом женские наручные, Керамические часы женские наручные, Часы женские электронные наручные, Часы с керамическим браслетом женские, Женские механические часы наручные, Часы российского производства женские наручные, Часы черные женские наручные, Часы с кожаным ремешком женские, Часы белые женские наручные.


Теги товара: Часы женские электронные наручные, Часы с кожаным ремешком женские, Часы белые женские наручные, Часы кварцевые наручные женские, Часы титановые женские наручные, Женские водонепроницаемые часы наручные, Часы женские квадратные с кожаным ремешком, Керамика белые, Белые спортивные, Электронные недорогие, Германия, Кварцевые белые, Кварцевые белые, Керамика белые, Классика кожаный ремешок, Кварцевые недорогие, Овальные, Прямоугольные кожаный ремешок, Кварцевые швейцария, С кожаным недорого, Титановый корпус, Водонепроницаемые недорого, Casio электронные, Casio кварцевые, Водонепроницаемые Casio, Orient кварцевые.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Наручные часы Boccia 3211-01 - купить по цене 7860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...