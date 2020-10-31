Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект студийного света Lumifor MC-1000-2UU KIT

Артикул: 116390
Комплект студийного света Lumifor MC-1000-2UU KIT
9 880 руб. 
Купить
+ 200 КэтКоинов
Артикул: 116390
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендLumifor
Тип товараКомплекты студийного света
Цветовая температура5600 K
Источник питаниясеть 220 В
Комплектация2 осветителя LUMIFOR MACRO с цоколем Е27, питание 220В, 50Гц, 2 студийных рефлектора 300мм, артикул LFM-12, 2 галогенных лампы по 500Вт, артикул LLB-500W E27, 2 зонта на просвет 84см, артикул LUSL-84UL, 2 студийных стойки с пружинным амортизатором, артику
Состояние товарановый
Комплект из 2-х галогенных осветителей общей мощностью 1000Вт. Галогенные осветители применяются для предметной, макро и ювелирной съемки, когда важно контролировать блики света, а также для многих других решений в студии, включая видео съемку. Применение совместно с фотобоксом или предметным столом позволяет получить бестеневое изображение, что наиболее востребовано при съемке товаров для интернет-магазинов.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Комплект студийного света Lumifor MC-1000-2UU KIT - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9880 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...