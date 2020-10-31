Комплект студийного света Falcon Eyes QLBK-500

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Falcon Eyes
|Тип товара
|Комплекты студийного света
|Мощность вспышки, Дж
|500
|Цветовая температура
|3200 К
|Источник питания
|сеть 220 В
|Комплектация
|Осветитель галогенный QL-500BW - 2 шт. Стойка LM-2400A для освещения - 2 шт. Зонт UR-48T - 2 шт. Сумка - 1 шт.
|Состояние товара
|новый
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