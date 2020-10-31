Комплект студийного света Falcon Eyes QLBK-500

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Комплект с постоянным светом Falcon Eyes QLBK-500 особенно удобен для начинающих фотографов, так как позволяет заранее оценить светотеневой рисунок. Они одинаково хорошо подходят как для портретной, так и для предметной съемки. Так же постоянный свет отлично подходит для видеосъемки.

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