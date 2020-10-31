Цифровой фотоаппарат Panasonic DMC-FZ300 Lumix

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Panasonic
|Тип товара
|Компактные фотоаппараты
|Разрешение матрицы, Мпикс
|13
|Физический размер матрицы
|6.16х4.62 мм
|Диафрагма
|F2.8-F2.8
|Максимальное разрешение видеосъемки
|3840x2160
|Тип дисплея
|ЖК, поворотный, сенсорный
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Wi-Fi
|есть
|GPS
|нет
|Элементы питания
|аккумулятор
|Вес, кг
|0.691
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