Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Body Black

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Olympus
|Тип товара
|Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой
|Разрешение матрицы, Мпикс
|16.1
|Байонет
|Micro 4/3
|GPS
|есть
|Wi-Fi
|есть
|Влагозащита
|есть
|Состояние товара
|новый
|Тип видоискателя
|электронный
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC, UHS-I/II
|Скорость серийной съемки
|8.5 кадр./сек
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Разрешение дисплея (точек)
|1037000
|Вес, кг
|0.39
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