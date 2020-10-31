Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax 70 Mini Blue

Артикул: 116298
Фотокамера моментальной печати Fujifilm 70 Instax Mini Blue
9 895 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 116298
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендFujifilm
Тип товараФотокамера моментальной печати
Используемая оптикаInstax Lens
Фокусное расстояние объектива, мм60
Дистанция фокусировки, м0.3-0.5 / 0.5-3 / 3-10000
Размер фотографии, мм62x46
Автоматическая фокусировкаесть
Встроенная вспышкаесть
Индикация режима вспышкиесть
Автоспускесть
Используемая фотопленкаFujifilm Instax Mini
Индикация расхода кадровесть
Автоматическая вспышкаесть
Тип батарей2xAA
ЦветBlue
ОсобенностиСерия из двух снимков
Камера моментальной печати Fujifilm INSTAX mini 70 обеспечивает отличную яркость объектов и фона даже в плохо освещенных сценах. Высокопроизводительная вспышка автоматически определяет яркость окружающего освещения и устанавливает оптимальную выдержку – специальные настройки не требуются! В распоряжении Instax 70 множество режимов съемки для создания отличных снимков в различных ситуациях. Специальный режим «Selfie» обеспечит оптимальную яркость и дистанцию, а зеркальце для селфи рядом с объективом позволит найти идеальный угол обзора для создания самых запоминающихся фотокарточек. Гнездо для штатива и функции Автоспуска окажутся невероятно полезны при создании групповых снимков. Встроенный режим макросъемки откроет для вас мир миниатюрных объектов на расстоянии от 30 см, тогда как режим пейзажной съемки позволит делать четкие снимки на расстоянии от 3 м и больше. Серия «INSTAX Mini» покорила сердца широкой аудитории в более чем 100 странах мира, подняв качество аналоговой фотографии на очень высокий уровень. В то время как цифровые фотографии стали обыденным явлением, моментальная аналоговая фотография приковывает внимание молодого поколения и вдохновляет многих на смелые творческие эксперименты.


Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для видеокамер, Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для видеосъемки, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Беззеркальные фотоаппараты, Видеокамеры, Зеркальные фотоаппараты, Компактные фотоаппараты, Моментальные фотоаппараты, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Фотопринтеры компактные, Цифровые фоторамки, Чехлы для фотоаппаратов, Штативы и моноподы, Экшн-камеры.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax 70 Mini Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...