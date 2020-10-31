Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax 70 Mini Blue

Камера моментальной печати Fujifilm INSTAX mini 70 обеспечивает отличную яркость объектов и фона даже в плохо освещенных сценах. Высокопроизводительная вспышка автоматически определяет яркость окружающего освещения и устанавливает оптимальную выдержку – специальные настройки не требуются! В распоряжении Instax 70 множество режимов съемки для создания отличных снимков в различных ситуациях. Специальный режим «Selfie» обеспечит оптимальную яркость и дистанцию, а зеркальце для селфи рядом с объективом позволит найти идеальный угол обзора для создания самых запоминающихся фотокарточек. Гнездо для штатива и функции Автоспуска окажутся невероятно полезны при создании групповых снимков. Встроенный режим макросъемки откроет для вас мир миниатюрных объектов на расстоянии от 30 см, тогда как режим пейзажной съемки позволит делать четкие снимки на расстоянии от 3 м и больше. Серия «INSTAX Mini» покорила сердца широкой аудитории в более чем 100 странах мира, подняв качество аналоговой фотографии на очень высокий уровень. В то время как цифровые фотографии стали обыденным явлением, моментальная аналоговая фотография приковывает внимание молодого поколения и вдохновляет многих на смелые творческие эксперименты.