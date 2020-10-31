Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax 70 Mini Blue

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fujifilm
|Тип товара
|Фотокамера моментальной печати
|Используемая оптика
|Instax Lens
|Фокусное расстояние объектива, мм
|60
|Дистанция фокусировки, м
|0.3-0.5 / 0.5-3 / 3-10000
|Размер фотографии, мм
|62x46
|Автоматическая фокусировка
|есть
|Встроенная вспышка
|есть
|Индикация режима вспышки
|есть
|Автоспуск
|есть
|Используемая фотопленка
|Fujifilm Instax Mini
|Индикация расхода кадров
|есть
|Автоматическая вспышка
|есть
|Тип батарей
|2xAA
|Цвет
|Blue
|Особенности
|Серия из двух снимков
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