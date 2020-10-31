Пушка тепловая Daire ТВ 5/7

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Модель ТВ 5/7 Мощность ступеней, кВТ 3,0/4,5 Произв. по воздуху, м3/ч 420 Подогрев воздуха, °C 32 Габаритные размеры, мм 255х350х295 Масса, кг, не более 7,0 Напряжение, В 220 Предназначен для быстрого обогрева и просушки производственных, торговых и складских помещений.

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