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Пушка тепловая Daire ТВ 5/7

Артикул: 116256
Пушка тепловая Daire ТВ 5/7
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 116256
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БрендDAIRE
Тип товараТепловая пушка
Варианты монтажанапольный
Вентиляторесть
Вентиляция без нагреванет
Вес, кг7
Высота, см25.5
Длина, см35
Максимальный воздухообмен420 м3/ч
Мощность обогрева4500 Вт
Напряжение220 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатнет
Тип нагревательного элементаТЭН
Управлениемеханическое
Уровни мощности3000-4500 Вт
Ширина, см29.5
Модель ТВ 5/7 Мощность ступеней, кВТ 3,0/4,5 Произв. по воздуху, м3/ч 420 Подогрев воздуха, °C 32 Габаритные размеры, мм 255х350х295 Масса, кг, не более 7,0 Напряжение, В 220 Предназначен для быстрого обогрева и просушки производственных, торговых и складских помещений.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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