Пушка тепловая Daire ТВ 5/7

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|DAIRE
|Тип товара
|Тепловая пушка
|Варианты монтажа
|напольный
|Вентилятор
|есть
|Вентиляция без нагрева
|нет
|Вес, кг
|7
|Высота, см
|25.5
|Длина, см
|35
|Максимальный воздухообмен
|420 м3/ч
|Мощность обогрева
|4500 Вт
|Напряжение
|220 В
|Регулировка мощности
|есть
|Таймер
|нет
|Термостат
|нет
|Тип нагревательного элемента
|ТЭН
|Управление
|механическое
|Уровни мощности
|3000-4500 Вт
|Ширина, см
|29.5
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