Очиститель Воздуха Hisense Ae-33R4Bfs

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hisense
|Тип товара
|Воздухоочиститель
|Емкость резервуара для воды
|2 л
|Индикация
|включения, низкого уровня воды
|Обслуживаемая площадь
|40 м2
|Потребляемая мощность
|48 Вт
|Продолжительность работы
|-
|Расход воды
|500 мл/ч
|Регулировка скорости работы
|есть
|Функция ароматизации
|нет
|Размеры, см
|63.8x31.2x43.3
|Регулировка направления увлажнения
|есть
|Вес, кг
|10.5
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