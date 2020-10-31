Микросистема Sony CMT-SBT20 серебристый/черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony
|Тип товара
|Микросистема
|Входы
|аудио стерео, вход AUX
|Выходы
|USB Type A, Bluetooth
|Тип
|микросистема
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