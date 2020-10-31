Смартфон Apple iPhone 7 128Gb Black (MN922RU;A)

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Смартфон Apple iPhone 7 MN922RU/A 128Gb Black выполнен из стекла и металла. Имеет тонкий профиль, скругленные углы и обтекаемые грани. Обеспечивает качественное общение, высокое быстродействие в мобильных играх и эффективность при работе с любыми приложениями. Основная камера способна снимать видеоролики с разрешением 4K. Наличие оптической стабилизации и быстрая электронная фокусировка гарантирует качество фотоснимков. Экран защищен олеофобным покрытием, корпус имеет защиту от капель воды и проникновения пыли. Смартфон Apple iPhone 7 MN922RU/A 128Gb Black оснащен новейшей операционной системой.

Автомобильный держатель Deppa Crab Vogue для смартфонов 3.5-5.9 ... Улучшенная фиксация присоски при низких и высоких температурах. Ширина держателя: от 5.5 см до 9 см. Штанга-удлинитель: 11 см, жесткая. Возможность ...

Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Плотно прилегает к устройству, имеет все необходимые вырезы и отверстия.

Клип-кейс PERO софт-тач для Apple iPhone 7 голубой Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Плотно прилегает к устройству, имеет все необходимые вырезы и отверстия.

Защитное стекло Krutoff для APPLE iPhone 7/8 Full Glue Premium B... Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необход...

Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми не...

Защитное стекло BoraSCO Full Cover+Full Glue для Apple iPhone 7/... Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми не...

Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми не...

Защитное стекло BoraSCO 0,15 мм для Apple Iphone 7/8 Corning Gor... Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми не...

Смартфон Apple iPhone 7 128Gb Black (MN922RU;A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.