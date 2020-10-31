Смартфон Apple iPhone 7 128Gb Black (MN922RU;A)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Apple
|Тип товара
|Смартфоны
|Состояние товара
|новый
|Количество SIM-карт
|1
|Тип SIM-карты
|nano-SIM
|Количество ядер
|4
|Частота процессора
|2400 МГц
|Оперативная память
|2 Гб
|Встроенная память
|128 Гб
|Диагональ экрана, дюйм
|4.7
|Разрешение экрана
|1334x750
|Цвет
|черный
|Камера, МП
|12
|Поддержка NFC
|есть
|Ударопрочный корпус
|нет
|Фронтальная камера, МП
|7
|Функция беспроводной зарядки
|нет
|Слот для карты памяти
|нет
|Тип разъема для зарядки
|Lightning
|Bluetooth
|4.2
|Wi-Fi
|802.11 ac
|Наличие GPS/Глонасс
|есть
|Материал корпуса
|металл, стекло
|Время работы в режиме ожидания
|240 ч
|Влагозащищенный корпус
|есть
|Съемный аккумулятор
|нет
|Емкость аккумулятора
|1960 мАч
|Аккумулятор
|Li-Ion
|Операционная система
|iOS
|Поддержка 4G LTE
|есть
|Поддержка microSD
|нет
|Сканер отпечатка пальца
|есть
|Производство
|Китай
|Вес, кг
|0.138
Смартфон Apple iPhone 7 MN922RU/A 128Gb Black выполнен из стекла и металла. Имеет тонкий профиль, скругленные углы и обтекаемые грани. Обеспечивает качественное общение, высокое быстродействие в мобильных играх и эффективность при работе с любыми приложениями. Основная камера способна снимать видеоролики с разрешением 4K. Наличие оптической стабилизации и быстрая электронная фокусировка гарантирует качество фотоснимков. Экран защищен олеофобным покрытием, корпус имеет защиту от капель воды и проникновения пыли. Смартфон Apple iPhone 7 MN922RU/A 128Gb Black оснащен новейшей операционной системой.
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